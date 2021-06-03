К. Косачев выступил на открытии XXIV Петербургского международного экономического форума

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ принял участие в IV церемонии вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил в ходе открытия XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Смотрите также

Сенатор отметил, что форум стал ключевой площадкой для взаимодействия с представителями деловых кругов и обсуждения важнейших экономических вопросов современности.

В рамках мероприятия состоялась IV церемония вручения Премии за международное сотрудничество и развитие внешнеэкономической деятельности (International Cooperation and Trade Award), ставшая ярким стартом Форума.

Награды вручались за вклад в межгосударственную кооперацию и развитие партнерских отношений между Россией и зарубежными странами.

Константин Косачев высоко отметил заслуги номинантов этого года в развитии сотрудничества в экономической сфере.

Лауреатами стали известные российские и иностранные государственные деятели, бизнесмены и ученые. В их число вошли: спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель Федерального агентства Россотрудничество Евгений Примаков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, член правительства Дубая Мохаммед Ибрагим аль-Шайбани, президент Итало-Российской Торговой палаты Винченцо Трани и другие.

MIL OSI