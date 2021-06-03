К. Косачев провел ряд двусторонних встреч «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и вооруженным силам передал личное послание Председателя Сената Франции Председателю Совета Федерации.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл «на полях» XXIV Петербургского международного экономического форума провел ряд двусторонних встреч.

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В частности, состоялись переговоры с Министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг, директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, председателем Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном, первым заместителем Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Элдером Эрнешту Инжожу, Министром экономики Республики Армения Ваганом Керобяном.

Обсуждались вопросы двустороннего, в первую очередь межпарламентского взаимодействия, в том числе различные аспекты межрегионального экономического сотрудничества.

Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с председателем Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с первым заместителем Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Элдером Эрнешту Инжожу

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с первым заместителем Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Элдером Эрнешту Инжожу

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с первым заместителем Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Элдером Эрнешту Инжожу

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Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с первым заместителем Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Элдером Эрнешту Инжожу

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева «на полях» XXIV ПМЭФ с Министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева «на полях» XXIV ПМЭФ с Министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева «на полях» XXIV ПМЭФ с Министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева «на полях» XXIV ПМЭФ с Министром иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг

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Встреча заместителя Председателя СФ Константина Косачева «на полях» 24-го ПМЭФ с Министром иностранных дел Монголии

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Председатель Комиссии Сената Французской Республики по международным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон передал личное послание Председателя Сената Французской Республики Жерара Ларше Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

В беседе с Константином Косачевым Кристиан Камбон подтвердил твердый настрой Сената Франции на развитие диалога с Советом Федерации, включая продолжение подготовки совместных докладов.

Первый заместитель Председателя Ассамблеи Республики Мозамбик Элдер Эрнешту Инжожу подтвердил готовность Председателя Национальной ассамблеи Эшперансы Биаш принять личное участие в третьем Евразийском женском форуме в октябре этого года в Санкт-Петербурге.

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