Source: Russia – Council of the Federation

Поправка сенаторов в федеральный закон «О государственной службе», касающаяся сохранения «лесных династий», принята в третьем окончательном чтении.

Поправка в федеральный закон «О государственной гражданской службе», касающаяся сохранения «лесных» династий была принята Государственной Думой в третьем окончательном чтении.

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Об этом проинформировала член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителем в Совете Федерации государственного законодательного органа власти Республики Алтай Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай один из авторов поправки. Она была внесена сенатором совместно с председателем Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ Алексеем Майоровым МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и председателем Комитета по контролю и Регламенту Государственной Думы Ольгой Савастьяновой.

Как пояснила Татьяна Гигель, в соответствии с утвержденным документом будут сняты ограничения по приему на работу специалистов лесной сферы, состоящих в родственных отношениях. «Правоотношения коснутся труднодоступных местностей с низкой плотностью сельского населения. В нашем случае – Республики Алтай в том числе», — сказала она.

По словам парламентария, этот вопрос возник еще несколько лет назад на одном из первых заседаний Экспертно-консультативного совета по проблемам лесного хозяйства при Совете Федерации. «Одна из участниц встречи сообщила, что в настоящее время в лесном хозяйстве не хватает кадров. При этом закон «О государственной гражданской службе» не позволяет лесникам — близким родственникам работать вместе в одном учреждении, хотя в недалеком прошлом существование так называемых «лесных династий» широко приветствовалось. В этом усматривается одна из причин оттока кадров из сел, где превалирующая роль принадлежит лесной отрасли», — рассказала сенатор.

Законодатель отметила, что в лесхозы, как правило, приезжают молодые специалисты после окончания специализированных вузов в Санкт-Петербурге, Красноярске, Воронеже. «Для многих институт стал еще и местом встречи со своей второй половинкой. Но имея штамп в паспорте, они вдруг узнают, что работать вместе в одном лесничестве или лесхозе они не могут в связи с принятыми поправками в законодательстве, усматривающими в этих отношениях элемент коррупционности».

Сенатор считает, что не должно возникать абсурдных ситуаций, молодые специалисты, приехавшие после распределения по направлению в лесхоз и получившие разные специальности – техник -лесовод и лесопатолог, к примеру, не связанные ни в финансовом отношении, ни по степени подчиненности шли на фиктивный развод, чтобы иметь возможность работать вместе.

Говоря о важности принятой поправки, законодатель выразила уверенность, что работа в лесхозе состоящих в родстве специалистов никак не может привести к коррупции. «Лесник, который по долгу службы и велению сердца занимается сохранением и воспроизводством лесов, не может быть уравнен с «черными лесорубами». Тем более, что в их обязанности как раз входит борьба с этим явлением», — заявила сенатор.

Татьяна Гигель обратила внимание на то, что ключевая проблема лесной отрасли сегодня — нехватка кадров, которая уже определяется 25 процентами. По ее мнению, повышение оплаты труда, внесение поправок по снятию ограничений по госслужбе должны способствовать решению данной проблемы. «Этот шаг позволяет надеяться, что напряжение, связанное с кадровым вопросом в лесной отрасли, нам удастся снять», — заявила сенатор.

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