Минспорт России и Тульская область подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.

«Соглашение с Тульской областью – важный этап в нашей дальнейшей совместной работе по реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», – отметил Олег Матыцин. – Тульская область показывает яркий пример эффективного взаимодействия всех уровней власти и бизнес-сообщества в сфере развития современной спортивной инфраструктуры. Так, в прошлом году в Туле был открыт новый ледовый дворец и началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с легкоатлетическим манежем. Реализация многих спортивных проектов осуществляется также в рамках Федеральной целевой программы и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Наши общие усилия направлены на создание условий для занятий спортом жителей России всех возрастов, приобщение детей, молодёжи и взрослых к здоровому образу жизни».

Соглашение определяет совместную реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Речь идёт о создании условий для приобщения всех категорий и групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитии спортивной инфраструктуры, материально-техническом оснащении объектов спорта оборудованием и инвентарём, организации и проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В рамках подготовки спортивного резерва и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене определено развитие приоритетных видов спорта, намечена модернизация инфраструктуры центров спортивной подготовки.

Стороны будут сотрудничать в сфере противодействия допингу в спорте и борьбы с ним в целях формирования нетерпимости к допингу всех категорий и групп населения, занимающихся физической культурой и спортом.

Соглашение подразумевает, что в рамках совершенствования спортивной индустрии в Тульской области будут созданы условия для развития отечественного производства спортивного инвентаря и оборудования.

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Пресс-служба Минспорта России

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