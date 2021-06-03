Минспорт России подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Ассоциацией юристов России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министерство спорта Российской Федерации подписало Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России». Целью Соглашения является развитие партнёрских отношений в сфере совершенствования законодательства Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Подписи под документом поставили Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Реализация Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года основана на совершенствовании законодательной базы – как на уровне взаимодействия с международным сообществом, так и внутри России в рамках национальной системы. Нам нужна чёткая позиция в рамках российского законодательства, а при необходимости изменения законодательства в соответствии с задачами, которые исходят из национальных целей. Мы знаем, какой весомый вклад Ассоциация юристов внесла в защиту интересов российских спортсменов. Надеемся, что сегодняшнее Соглашение послужит дальнейшему развитию нашего сотрудничества», – отметил Олег Матыцин.

Соглашение подразумевает обмен справочной, статистической и аналитической информацией, проведение консультаций, рабочих встреч, «круглых столов» и иных мероприятий, а также участие в планировании, разработке и реализации совместных проектов и программ.

В рамках Соглашения Минспорт России вправе оказывать информационное и методическое содействие Ассоциации в реализации программ и проектов, способствующих созданию эффективных условий для совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.

Помимо этого, Министерство может привлекать представителей Ассоциации к работе в советах, комиссиях, рабочих группах Министерства и к участию в семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

Ассоциация юристов России является крупнейшим, основанным на добровольном членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан – юристов-практиков, учёных, государственных и общественных деятелей. Деятельность Ассоциации направлена на решение социально значимых задач, повышение правовой культуры и правового просвещения, обеспечение конституционных прав граждан.

Пресс-служба Минспорта России

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