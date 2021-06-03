Минэнерго России держит на контроле надёжное энергоснабжение потребителей во время прохождения половодья в Сибири

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 3 июня. – Минэнерго России держит на особом контроле обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей и надёжное функционирование предприятий ТЭК во время прохождения половодья в Сибири. В период пропуска паводковых вод Министерством организовано необходимое взаимодействие с энергокомпаниями, МЧС России и региональными ведомствами.

На контроле Минэнерго находится состояние объектов электросетевого комплекса, а также своевременное принятие оперативных мер по надёжному и безопасному электроснабжению потребителей.

«В этом году мы наблюдаем повышенную приточность на Енисейском каскаде ГЭС. Так, в июне прогнозируется повышение приточности по сравнению со среднемноголетними значениями почти в 1,7 раза. В связи с этим проводятся необходимые превентивные мероприятия, Росводресурсы оперативно регулирует режимы работы гидроузлов Енисейского каскада ГЭС для минимизации последствий весеннего половодья и обеспечения надёжной и безопасной работы ГЭС», – пояснил Евгений Грабчак.

Энергетики проверили техническое состояние резервных источников электроснабжения (РИСЭ) и определили места дислокации и маршруты перемещения передвижных РИСЭ для электроснабжения социально-значимых объектов.

Особое внимание в настоящее время уделяется Красноярской ГЭС. Нормативный расход воды ГЭС составляет 12,5 тыс. кубометров в секунду, превентивные меры позволят снизить пиковый расход до 8 тыс. кубометров в секунду при неблагоприятном развитии ситуации и до 6 тыс. кубометров в секунду при среднем прогнозе. Это позволит минимизировать воздействие паводка на объекты, расположенные в нижнем бьефе гидростанции.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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