Минэнерго России и Fortescue Future Industries создадут рабочую группу по чистому водородуМинэнерго России и Fortescue Future Industries создадут рабочую группу по чистому водороду

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 3 июня. – Министерство энергетики России совместно с международной энергетической компанией из Австралии Fortescue Future Industries объявили о создании совместной рабочей группы, которая займётся изучением развития проектов по производству экологически чистого водорода в России. В её состав войдут представители Минпромторга России, Минтранса России и компании энергетического сектора. Об этом сообщил Павел Сорокин на пресс-конференции в ходе Петербургского международного экономического форума. В рамках деятельности рабочей группы будет оценён потенциал производства «зелёного» водорода на основе действующих и потенциальных производств возобновляемой энергии в России, проведён ряд визитов на объекты ВИЭ и исследований. «Мы уверены в том, что Россия вполне может стать пионером в области чистого водорода с долей порядка 20% мировых поставок водорода, в том числе «зелёного». Министерством уже проведена большая работа по рынку водорода в целом – создана межведомственная рабочая группа, формируется соответствующий проектный офис, в Правительство внесена Концепция развития водородной энергетики», – уточнил Павел Сорокин.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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