Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный03.06.2021 09:42

На стартовом комплексе космодрома Восточный появилась космическая зона отдыха

Силами сотрудников стартового комплекса Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») возле командного пункта космодрома Восточный создана тематическая зона, посвященная первому полету человека в космос и первому пуску с космодрома.

Здесь установили скамейки, разместили скульптуры Юрия Алексеевича Гагарина и Сергея Павловича Королева, а также фонтан — монумент со спутником «Ломоносов», который был выведен на околоземную орбиту с нового российского космодрома в рамках первого пуска 28 апреля 2016 года. Это не первая тематическая зона, созданная руками сотрудников стартового комплекса. Ранее на «нулевой» отметке появился информационный стенд — «стартовка», где можно увидеть даты и миссии пусков, лучших сотрудников и новости космодрома. Позднее создали «Аллею пусков», где после каждого пуска с Восточного устанавливаются памятные камень и фотография.

Возле административного здания установили указатель с расстояниями до космодромов Байконур, Гвианского космического центра и столицы России г. Москвы. В рамках празднования Дня Победы сотрудники Стартового комплекса Космического центра «Восточный» своими руками воссоздали автопарк времён Великой Отечественной войны. В административном здании на экспозиции можно увидеть легендарный Т-34, исторический ГАЗ — 61 и даже «Катюшу».

[embedded content]

MIL OSI