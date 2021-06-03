Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в деловой сессии «Роль спорта в формировании молодёжной политики будущего», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

В мероприятии также приняли участие Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, председатель Совета директоров объединённой химической компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, заместитель председателя правления – директор Департамента развития коммуникаций ПАО «НОВАТЭК» Денис Соловьёв, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв, президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, член Высшего совета Федерации регби России Василий Артемьев.

Организатором деловой сессии стал телеканал «Матч ТВ». В роли модератора мероприятия выступила генеральный продюсер «Матч ТВ» Тинатин Канделаки.

Участники сессии обсудили вопросы привлечения молодых людей к занятиям физической культурой и спортом, создания доступной спортивной среды в регионах страны и популяризации спорта среди молодёжи на примере профессиональных спортсменов.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил необходимость формирования у детей и подростков устойчивого интереса и осознанной потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.

«В Российской Федерации сегодня созданы предпосылки для формирования успешного человека через спорт. Государственные структуры систем просвещения, образования и спорта пока ещё недостаточно интегрированы. Наша политика сейчас направлена на максимальное взаимодействие через межведомственные программы с Министерствами просвещения и образования. Только вместе мы сможем добиться успеха», – сказал Олег Матыцин.

«Ещё Гораций говорил: «Если не бегаешь, пока здоров, придётся бегать, когда заболеешь!». Необходимо ориентироваться на инвестиции в здоровье, чтобы сокращать время нетрудоспособности людей в будущем. Надо задействовать государственные, законодательные механизмы, пропаганду молодёжных спортивных движений», – подчеркнул Министр.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин заявил, что развитие детского и молодёжного массового спорта благотворно скажется на здоровье россиян.

«К сожалению, сейчас нет моды на спорт в школе. А ведь спорт должен, прежде всего, воспитывать в человеке чувство защитника своей страны, семьи, школы. Спорт – уникальная возможность вырасти человеку, который в будущем будет полезен для всего общества. Необходимо развивать массовый спорт, особенно среди детей в школе. Это главное. Мы выделяем очень много средств в медицине для людей старше 60 лет – это и бесплатные лекарства, и льготы. Если будем вкладывать в развитие детского и школьного спорта, будем меньше платить потом, когда люди станут взрослыми», – сказал Игорь Левитин.

Олег Матыцин отметил важность развития корпоративного спорта в России: «Огромное количество молодых людей приходят в бизнес. Если лидер компании – успешный, здоровый, физически компетентный человек, если в корпорации существует соревнование, которое является частью корпоративной культуры, это залог успешной молодёжной политики».

Министр заявил, что Российская Федерация должна вести открытый диалог с международным сообществом, но приоритетом является развитие спорта в стране. «Надо выстраивать диалог с международным сообществом, восстанавливать наше влияние в международных федерациях. Открытость, сила, потенциал России всеми признаны. Сейчас как раз то время, когда руководители международных организаций, в том числе МОК и ВАДА, настроены активно взаимодействовать. Теперь мяч на нашей стороне, от нас зависит, насколько профессионально и конструктивно мы будем выстраивать с ними диалог. Но наша главная задача – укреплять национальную систему массового и профессионального спорта. Важно единство. Нельзя акцентировать внимание только на международной политике или заниматься лишь спортом внутри страны. Эти вещи должны быть органично взаимосвязаны», – подчеркнул Олег Матыцин.

В соответствии с данными федеральной статистической отчётности по состоянию на 1 января 2021 года доля систематически занимающихся физической культурой и спортом детей и подростков в возрасте 3-18 лет составила 87,1% (23,5 млн человек). Созданы и осуществляют свою деятельность 14,1 тыс. школьных спортивных клубов с численностью занимающихся в них – 2,3 млн человек.

Работают 2642 центра тестирования комплекса ГТО, всего в мероприятиях ГТО в 2019 году приняли участие около 2 млн человек в возрасте 6-18 лет.

По итогам 2020 года для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья действовали 67 самостоятельных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 61 субъекте Российской Федерации, в которых занимались около 9 тыс. человек, а также 463 отделения и групп с охватом около 34,8 тыс. человек.

В системе подготовки спортивного резерва в Российской Федерации участвуют 5025 физкультурно-спортивных организаций различной ведомственной принадлежности с общей численностью детей, занимающихся на этапах спортивной подготовки, в возрасте от 5 до 18 лет – почти 2 млн человек.

В рамках Единого календарного плана ежегодно проводятся в среднем свыше 6,5 тыс. спортивных и 200 физкультурных мероприятий среди детей.

Физическое воспитание детей осуществляют более 246 тыс. специалистов в сфере физической культуры и спорта, в том числе 97 тыс. тренеров и тренеров-преподавателей системы спортивной подготовки.

При участии членов рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, Минспорта России, Минпросвещения России, Общественной палаты Российской Федерации, общероссийских физкультурно-спортивных и научных организаций разработан проект Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года.

Концепция направлена на создание условий, а также совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми в дошкольных и общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей и организациях спортивной подготовки, с учётом положений федерального закона о гармонизации. Реализация Концепции позволит к 2030 году увеличить долю детей в возрасте до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 90%.

По итогам рассмотрения Концепции на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта она в установленном порядке будет утверждена Правительством Российской Федерации.

Фото: Андрей Любимов / Росконгресс

Пресс-служба Минспорта России

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