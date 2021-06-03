Олег Матыцин: «Спорт сегодня – один из самых эффективных механизмов сохранения нашего и будущих поколений, создания сильной страны»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 3 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках Петербургского международного экономического форума принял участие в деловой сессии «Спорт против COVID-19: новая миссия и стратегия развития».В мероприятии также приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин, член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин, статс-секретарь – вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ГМК «Норильский никель» Дмитрий Пристансков, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.«Пандемия, как и любой кризис, позволила нам более внимательно взглянуть на свои ресурсы и усилить взаимодействие. В спорте, как и в жизни, один за всех и все за одного. Необходимо работать в команде с международными федерациями, международным спортивным сообществом, – отметил Олег Матыцин. – Были перенесены Олимпийские игры, отменены многие международные спортивные соревнования, которые, в том числе, планировались и на территории Российской Федерации. Только во взаимодействии и обмене опытом мы можем найти выход из сложившегося кризиса. Самое главное – это коммуникация, открытое общение».«Абсолютно уверен в том, что спорт сегодня является одним из самых эффективных механизмов сохранения нашего и будущих поколений, создания сильной страны, – подчеркнул Министр. – Без поддержки государства, без прочного законодательного фундамента не обойтись. Был принят закон о гармонизации законодательства в сфере спорта и образования. Мы активно взаимодействуем в рамках Стратегии-2030 с бизнес-сообществом. Очень важен вопрос подготовки кадров – тренеров, специалистов, менеджеров. Этот огромный пласт работы требует внимания и интеграционного подхода со всеми ведомствами».Олег Матыцин заявил, что спортсмены сборных команд России обеспечены всеми необходимыми условиями для подготовки к Играм Олимпиады в Токио. «Надеемся на успешное выступление на Олимпиаде в Токио. Мы делаем для этого всё возможное. Пандемия заставила нас очень внимательно проработать регламенты подготовки сборных команд. В этом процессе трудно переоценить роль взаимодействия с Роспотребнадзором, Министерством здравоохранения и ФМБА».В период пандемии для обеспечения безопасности спортсменов сборных команд России при проведении тренировочных и спортивных мероприятий Минспортом России был утверждён Временный порядок организации и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, согласованный с Роспотребнадзором и ФМБА России. Были реализованы необходимые мероприятия для безопасности спортсменов и тренеров, регулярное тестирование и контроль врачами состояния спортсменов.Минспорт России организовал работу по пересечению границы как спортсменов – граждан Российской Федерации, так и иностранных спортсменов и членов их семей для участия в спортивных мероприятиях сборных команд и клубов. Только в этом году оформлено более 15 тысяч въездов и выездов с территории России. Совместно с ФМБА России обеспечивается вакцинация спортсменов спортивных сборных команд.Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, член Комитета Совета Федерации по международным делам Александр Карелин отметил, что нужно больше говорить о славных победах отечественных спортсменов, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни.«Сегодня мы уже можем анализировать прошлый первый пандемийный год. Мы смогли дать старт лучшим борцам России на лично-командном Кубке в Уфе. Да, пришлось сделать большие вложения в инфраструктуру, ввести санитарные ограничения по допуску, ранжирование публики. Но спортсмены получили уникальный старт, и для многих участников национальной сборной это был единственный соревновательный опыт за прошлый год. Мы должны больше говорить именно о таких примерах, о том, что на фоне беспрецедентного давления на Российскую Федерацию у нас в международном календаре остались замечательные события. Это Первенство мира, которое пройдёт в августе в Уфе, Чемпионат мира по борьбе, который закреплен за Красноярском, Чемпионат мира по волейболу и многие другие. Под события создаётся инфраструктура», – сказал Александр Карелин.«Но нужна пропаганда. Чем отличаются Олимпийские игры, которые перенесены на этот год? Это 45 лет уникальной победе сборной СССР на Играх в Монреале. Задумайтесь на минутку – из десяти возможных семь первых мест, два вторых и одно третье! И это всё советская команда! Почему я говорю об этих деталях? Потому что очень важно использовать правильные примеры. Я считаю, что мы должны говорить о пропаганде, которая очень чётко переплетается с рекламными возможностями. Чем интереснее информационный повод, тем больше шансов поговорить о том или ином виде спорта. Для нас очень важно пропагандировать правильные ценности, говорить о наших славных победах», – отметил трёхкратный олимпийский чемпион.Он также подчеркнул, что в условиях ограничений российские тренеры и спортсмены находили возможность поддерживать форму: «Появилось огромное количество людей, которые стали тренировать желающих удалённо. К примеру, в Новосибирске молодые тренеры начали проводить занятия с помощью Интернета. Они смогли сохранить спортсменов, чтобы те не разбежались, когда были закрыты все залы. После этого областное Правительство разрешило открывать залы для тех, кто сумел сохранить свою аудиторию. Это новое слово, новые возможности в работе».

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