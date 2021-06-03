Павел Сниккарс: «Делаем ставку на прозрачные рыночные механизмы, позволяющие ВИЭ чувствовать себя в конкурентной среде уверенно»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 3 июня. – Россия в своей энергетической политике соблюдает баланс между решением климатических задач и обеспечением экономики и населения доступными энергоресурсами, рассказал Павел Сниккарс в ходе 12-ого Межминистерского форума по чистой энергии (Clean Energy Ministerial, CEM).

«Россия со своей стороны прилагает максимум усилий для того, чтобы соответствовать этим программным направлениям, при этом в своей политике исходит из необходимости соблюдения баланса между решением климатических задач и необходимостью дальнейшего обеспечения экономики и населения доступными энергоресурсами», – сказал заместитель Министра.

По его словам, Россия отличается диверсифицированным и достаточно «зелёным» балансом электрогенерации. Павел Сниккарс отметил, что наша страна ведёт активную работу по развитию ВИЭ: действует программа поддержки возобновляемой энергетики, которая в настоящее время продлена до 2035 года.

«Мы делаем ставку на прозрачные рыночные механизмы, позволяющие таким участникам рынка более уверенно чувствовать себя в конкурентной среде, разумеется, с учётом их особенностей», – сообщил заместитель Министра.

Он напомнил, что такой подход позволил построить около 3 ГВт ВИЭ-генерации. До 2035 года планируется довести долю «зелёной» энергетики до 6% общего энергобаланса.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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