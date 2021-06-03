Павел Сорокин обсудил развитие производства водорода и добычу нефти с европейскими компаниями

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 3 июня. – Российская энергетическая отрасль глубоко вовлечена в мировую энергетику, и возникающие тренды развития «чистой» энергии отражаются на ней самым непосредственным образом. Учитывая данный тренд, Россия ведёт целенаправленную политику по сокращению выбросов парниковых газов в отраслях ТЭК и развитию новых источников энергии, в том числе водородной энергетики, сообщил Павел Сорокин в рамках встречи с представителями компаний Vestas и Equinor на полях Петербургского международного экономического форума. «Стратегической целью развития водородной энергетики в Российской Федерации остаётся реализация национального потенциала в области производства, экспорта, применения водорода, развитие производства оборудования водородной энергетики и вхождение Российской Федерации в число мировых лидеров с доведением доли страны на мировом рынке до 20%», – подчеркнул замглавы Минэнерго России. Стороны обсудили перспективы развития возобновляемых источников энергии, ветряной генерации на территории России, а также текущие и перспективные проекты России и Норвегии в области добычи на шельфе и разработки месторождений нефти на территории Российской Федерации, в том числе в рамках действующего Харьягинского СРП компаний «Зарубежнефть» и Equinor.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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