Павел Сорокин обсудил с Боливией кооперацию по природному газу и мирному атому

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 3 июня. – Павел Сорокин в ходе Петербургского международного экономического форума встретился с Министром углеводородов и энергетики Многонационального Государства Боливия Фринклином Ортесом. Стороны обсудили взаимодействие в газовой и атомной сферах, а также по линии технического сотрудничества в нефтегазовой отрасли. Как отметил Павел Сорокин, энергетика остаётся одним из основных направлений сотрудничества двух стран.

«В первую очередь это касается газовой сферы, мирного атома, геологоразведки и добычи углеводородов. Продолжается плодотворное взаимодействие между ПАО «Газпром» и боливийской государственной нефтегазовой компанией ЯПФБ. В числе же перспективных направлений сейчас рассматривается взаимодействие по газомоторному топливу и малотоннажному СПГ», – отметил замминистра. Павел Сорокин также пригласил боливийскую сторону присоединиться в статусе наблюдателя к работе российского Института нефтегазовых технологических инициатив.

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