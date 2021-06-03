Поставки российского газа в Сербию в 2021 году выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом

Source: Gazprom in Russian
Релиз
3 июня 2021, 23:25
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Народной скупщины Республики Сербия Ивицы Дачича.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере. Сербская сторона дала высокую оценку работе нового маршрута поставок российского газа. Отмечен рост объема закупаемого республикой газа «Газпрома» в 2021 году. За первые пять месяцев он увеличился на 125,9% относительно аналогичного периода 2020 года.
Речь также шла о взаимодействии в сфере подземного хранения газа и надежной работе ПХГ «Банатский двор», с помощью которого Сербия уверенно прошла осенне-зимний период 2020/2021 года.
На встрече было отмечено, что в этом году в г. Панчево «Газпром» планирует завершить строительство первой в Сербии парогазовой электростанции.
Справка
Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
С 1 января 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию. Здесь газ распределяется и подается потребителям Сербии и Боснии и Герцеговины.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря расширению и вводу новых газотранспортных мощностей компаниями «Булгартрансгаз» ЕАД на территории Болгарии и GASTRANS d.o.o. Novi Sad на территории Сербии.
ГП «Сербиягаз» — основной партнер «Газпрома» в Сербии.
ПХГ «Банатский Двор» — совместное предприятие ПАО «Газпром» и ГП «Сербиягаз» — один из крупнейших объектов хранения газа в Юго-Восточной Европе.
Управление информации ПАО «Газпром»
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