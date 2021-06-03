Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#ЦЭНКИ#КЦ Южный#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1703.06.2021 16:00

«Прогресс МС-17» прошел вакуумные испытания

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность транспортного грузового корабля «Прогресс МС-17» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оба предприятия входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили цикл пневмовакуумных испытаний корабля «Прогресс МС-17», продолжавшийся с 30 мая 2021 года. Автоматизированный контроль жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний и позволил перейти к дальнейшим технологическим операциям предполетной подготовки изделия в динамическом стенде монтажно-испытательного корпуса.

В конце мая также состоялись испытания «космического грузовика» в безэховой камере для проверки функционирования бортовой аппаратуры сближения и стыковки «Курс-НА». Сама камера представляет собой специализированное помещение, покрытое радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства для наземной проверки работоспособности бортовых радиосистем транспортных кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС».

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» запланирован на июнь 2021 года с космодрома Байконур. Автоматический грузовой корабль доставит экипажу 65-й основной экспедиции запасы топлива и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 78-й миссии снабжения МКС.

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