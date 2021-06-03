Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Росатом#Дмитрий Рогозин03.06.2021 14:08

Роскосмос и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проектов

На площадке Петербургского международного экономического форума 3 июня 2021 года между Госкорпорацией «Роскосмос» и Госкорпорацией «Росатом» было заключено Соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.

Сотрудничество предполагается по вопросам развития деятельности каждой из сторон, в том числе в области реализации проектов по импортозамещению, межотраслевому трансферу технологий, развитию технологической и рыночной кооперации при реализации перспективных проектов.

Подписанное соглашение определяет ключевые направления совместной деятельности. Стороны договорились развивать взаимодействие по таким глобальным направлениям, как цифровизация, экология, расширение научно-технологического потенциала. Трансфер технологий, а также обмен наработками и компетенциями в данных областях знаний позволит двум наукоемким отраслям получить синергетических эффект от сотрудничества и благодаря этому создавать новые решения и эффективно реализовывать совместные проекты.

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