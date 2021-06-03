Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#Дмитрий Рогозин03.06.2021 16:27

Роскосмос и Ярославская область подписали соглашение о сотрудничестве

В четверг, 3 июня 2021 года, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписали соглашение о сотрудничестве. Данная церемония прошла в рамках работы Петербургского международного экономического форума.

Подписание соглашения открывает новые возможности сотрудничества по вопросам инновационной деятельности и реализации политики импортозамещения Ярославской области. В регионе хорошо развиты такие отрасли, как машиностроение и приборостроение. Предприятия имеют опыт работы для космической и авиационной отраслей, способны быстро перестаиваться на выпуск необходимой Госкорпорации «Роскосмос» продукции.

Особым направлением взаимодействия станет партнерство корпорации с высшими учебными заведениями и научно-техническими коллективами региона, а также подготовка профильных кадров.

MIL OSI