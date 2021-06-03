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#Роскосмос#Росатом#Ростелеком#Газпром нефть#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-202103.06.2021 14:36

Роскосмос, Росатом, Ростелеком и Газпром нефть займутся развитием российского рынка ИТ-решений

На Петербургском международном экономическом форуме Госкорпорация «Роскосмос», Госкорпорация «Росатом», «Ростелеком» и «Газпром нефть» утвердили меморандум о сотрудничестве в целях создания Ассоциации крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования. Документ подписан генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным, генеральным директором Госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, президентом компании «Ростелеком» Михаилом Осеевским и председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. Сотрудничество крупнейших технологических компаний из разных отраслей направлено на развитие российского рынка ИТ-решений.

Ассоциация объединит усилия партнеров при взаимодействии с государственными регуляторами, разработчиками программного обеспечения и поставщиками оборудования. Кроме того, участники будут работать над формированием требований к ПО и технологиям, помогать производителям в совершенствовании продукции и повышении ее конкурентоспособности.

Деятельность ассоциации дополнительно оптимизирует затраты компаний и госкорпораций на поиск и тестирование новых отечественных ИТ-решений. Повышение спроса на такие разработки, в свою очередь, позволит ИТ-компаниям увеличить инвестиции в развитие своих проектов и сервисов за счет перспективы широкого внедрения — от нефтедобычи и атомной энергетики, до телекоммуникаций и проектов в авиакосмической сфере.

«Сегодня перед атомной отраслью, так же как и перед другими системообразующими отраслями, стоят важные государственные задачи, требующие прорывных решений в сфере информационных технологий. Росатом уже делает важные шаги для их создания и внедрения, нами наработаны лучшие практики, которыми мы готовы делиться с другими участникам рынка. С другой стороны, важна консолидация усилий крупных заказчиков, необходимая для того, чтобы рынок ИТ-продуктов пополнялся конкурентоспособными и действительно востребованными программами и оборудованием. Именно поэтому мы инициировали создание профессионального сообщества потребителей, которое, я уверен, станет эффективным инструментом для развития отечественного ИТ-рынка и поможет систематизации и развитию сотрудничества между поставщиками, заказчиками ИТ-решений, а также государственными регуляторами», — прокомментировал Алексей Лихачёв, генеральный директор Госкорпорации «Росатом».

«Консолидация усилий крупнейших российских компаний — стратегически важный шаг в развитии отечественного ИТ-рынка. Задачами ассоциации мы видим создание реального инструмента по выстраиванию долгосрочных отношений с отечественными разработчиками, а также поддержку и тиражирование российских ИТ-продуктов. Уверен, это даст импульс для развития сферы информационных технологий и позволит обеспечить, в том числе, выход перспективных российских компаний на иностранные рынки», — прокомментировал Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком».

«„Газпром нефть“, как и наши партнеры по Ассоциации, ежегодно формирует большой заказ на услуги ИТ-сектора, а также развивает собственные компетенции в этой сфере. Поэтому мы напрямую заинтересованы в том, чтобы в России создавалось конкурентоспособное программное обеспечение для решения тех амбициозных задач, которые стоят перед нефтяной индустрией и другими отраслями российской экономики. Ассоциация, как мы рассчитываем, станет площадкой для диалога крупных промышленных заказчиков с ИТ-сектором, на которой мы сможем ставить общие цели по развитию рынка российского ПО и вместе решать, как их можно наиболее эффективно достигнуть», — отметил Александр Дюков, председатель правления компании «Газпром нефть».

«Ассоциация позволит наладить диалог крупнейших потребителей с разработчиками программного обеспечения: на единой площадке ее участники смогут формировать требования к ИТ-решениям, а разработчики — оперативнее получать обратную связь по итогам их тестирования. Кроме того, более плотное взаимодействие на базе ассоциации позволит формулировать консолидированную позицию по вопросам дальнейшей цифровизации экономики Российской Федерации», — отметил Дмитрий Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос».

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