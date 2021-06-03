Сенаторы обсудили вопрос оптимизации деятельности госучреждений по мелиорации земель на примере Калмыкии

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе совещания были рассмотрены вопросы мелиорации сельскохозяйственных земель, оптимизации учреждений мелиоративной системы.

В Совете Федерации состоялось совещание по вопросу оптимизации деятельности государственных учреждений по мелиорации земель (на примере федерального государственного бюджетного учреждения «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Калмыкии»).

Провел мероприятие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

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В работе совещания принял участие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия «Мы проводим это заседание по инициативе наших коллег из Республики Калмыкия в связи с их обращением в адрес Комитета. Вопрос касается мелиорации сельскохозяйственных земель, оптимизации учреждений мелиоративной системы, которую проводит сейчас Министерство сельского хозяйства России. Эта тема крайне актуальна. Важно именно сейчас разобраться в этом вопросе, чтобы в дальнейшем принять правильные управленческие решения», — подчеркнул сенатор, приветствуя участников мероприятия.

Как пояснил Сергей Митин, причиной обращения послужило утверждение приказа Минсельхоза России о реорганизации регионального управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжении по Республике Калмыкия путем присоединения к управлению по мелиорации Волгоградской области.

Сенатор отметил, что в последние годы агропромышленный комплекс стал одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики. Цифры говорят сами за себя. Так, в 2020 году: сбор зерна 133,5 млн тонн, производство скота и птицы – 15,6 млн тонн, рекордный урожай плодов и ягод 1,3 млн тонн, урожай масличных – 14 млн тонн, российский аграрный экспорт впервые в 2020 году превысил импорт (экспорт — 30,7 млрд долл).

В тоже время, подчеркнул Сергей Митин, перед российским агропромышленным комплексом стоят еще более амбициозные задачи: повышение эффективности аграрного сектора, внедрение инноваций, вовлечение в оборот 13 млн га новых сельскохозяйственных земель. «Учитывая поставленные государственные задачи – вопросы мелиорации земель крайне актуальны», — добавил он.

Сенатор обратил внимание, что ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день доля мелиорируемых земель не превышает, по оценкам экспертов, 10 млн га (около 8 проц. пашни), в то время как в Китае – 55 проц., Германии – 44 проц., США – 39 проц.

«Для эффективной реализации государственных задач, представляется необходимым внимательно учитывать региональные особенности состояния земель», — отметил Сергей Митин.

При этом он уточнил, что в соответствии со специальным Федеральным законом, который принят еще в 1996 году, мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия земель, формирования рациональной структуры земельных угодий.

Законодатель напомнил, что 14 мая 2021 г. Постановлением Правительства РФ утверждена Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.

Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Сергей Митин

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Алексей Майоров

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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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«Реализация Госпрограммы должна усилить роль региональных учреждений, обеспечивающих мелиоративные мероприятия на местах. При этом в настоящее время Минсельхозом проводится оптимизация системы управления мелиоративным комплексом. Уже реорганизован целый ряд территориальных управлений, реализуются реорганизационные процедуры Волгоградского и Калмыкского учреждений», — сказал Сергей Митин.

Особенности земель этих регионов, отметил он, полупустыня, высокая плотность почв и как следствие низкая водопроницаемость. Также усугубляется положение тем, что естественных водоемов крайне мало. Водные ресурсы, подаваемые по мелиоративным системам, поступают из‑за пределов Республики из бассейнов рек Волга, Терек, Кума, Кубань.

«В связи с этим, в засушливых степных регионах, крайне важно развитие мелиоративной системы, а также сохранение или создание разветвленной сети организаций, осуществляющих деятельность в данном направлении», — считает Сергей Митин.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, статс-секретарь – заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, министра сельского хозяйства Калмыкии Максим Менкнасунов, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, субъектов Российской Федерации, эксперты.

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