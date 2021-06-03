Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РЖД#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-202103.06.2021 13:48

Соглашение о сотрудничестве между Роскосмосом и РЖД

В рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Госкорпорация «Роскосмос» и компания «Российские железные дороги» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозёров.

Сотрудничество сторон будет способствовать развитию высокотехнологичных областей квантовых коммуникаций и перспективных космических систем, а также позволит координировать проекты развития наземного и космического сегментов квантовой связи и содействовать применению сервисов на основе указанных технологий в интересах государственных и коммерческих потребителей.

Возможными направлениями сотрудничества могут стать развитие квантово-защищенных сетей передачи данных между спутниками и Землей, интеграции космической инфраструктуры, создаваемой в рамках подпрограммы «Сфера» с разворачиваемыми наземными квантово-защищенными оптоволоконными каналами связи.

Стороны заинтересованы в использовании систем высокоточного позиционирования для проектирования и строительства объектов железнодорожной инфраструктуры и других нужд РЖД, а также в применении материалов, энергетических систем и комплексов, используемых в ракетно-космической отрасли, на объектах железнодорожного транспорта.

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