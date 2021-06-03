Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#Салаватский химический завод03.06.2021 17:00

Соглашение о сотрудничестве с Правительством Республики Башкортостан

На встрече генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым подписано соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Республики Башкортостан.

Соглашение подписано в целях укрепления эффективного взаимодействия между Госкорпорацией «Роскосмос» и Республикой Башкортостан по внедрению результатов космической деятельности в проекты региона и поддержки развития организации Госкорпорации АО «Салаватский химический завод».

Более полувека Салаватский химический завод выполняет задачи по обеспечению необходимыми компонентами ракетного топлива организаций ракетно-космической промышленности.

MIL OSI