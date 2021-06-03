Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Дмитрий Рогозин03.06.2021 16:14

Соглашение о сотрудничестве с Чувашской Республикой

Сегодня, 3 июня 2021 года, в рамках Петербургского международного экономического форума между Госкорпорацией «Роскосмос» и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Основными направлениями сотрудничества Роскосмоса и Республики станут развитие научного, технического и кадрового потенциала организаций Роскосмоса, развитие инновационной деятельности на территории Республики, а также использование результатов космической деятельности.

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