С. Кисляк принял участие в заседании Комиссии ПАСЕ

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк КислякСергей Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия принял участие в заседании Комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по правилам процедуры, иммунитетам и институциональным вопросам. Мероприятие прошло в формате видеоконференции.

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В ходе заседания обсуждались вопросы деятельности Ассамблеи и Комиссии. Также состоялся обмен мнениями по предварительному проекту доклада на тему «Руководящие принципы в отношении парламентских иммунитетов, которыми пользуются члены Парламентской ассамблеи».

Комментируя документ, Сергей Кисляк отметил, что большое сомнение вызывает принцип распространения иммунитетов ПАСЕ на возможные действия членов Ассамблеи, которые были совершены до того, как они стали парламентариями Организации. Кроме того, по словам сенатора, такой подход противоречит самому определению «функционального» иммунитета ПАСЕ. «Иммунитет должен быть обеспечен для той функции каждого из нас, которая связана с работой в Ассамблее и обсуждением вопросов деятельности Организации». Сенатор подчеркнул, что такой иммунитет никак не должен распространяться на предыдущую деятельность.

Кроме того, Сергей Кисляк отметил, что более системной проблемой доклада является большое количество ссылок в документе ПАСЕ на законодательство и практики Евросоюза. «Для государств, не входящих в Европейский союз, это малоприемлемо как с правовой, так и с политической точки зрения», — считает сенатор.

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