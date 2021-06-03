С начала года экспорт газа «Газпрома» в Венгрию увеличился на 14,6%

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 июня 2021, 14:35

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто.

На встрече обсуждались актуальные вопросы и возможности развития сотрудничества в сфере поставок газа. Было отмечено, что за первые пять месяцев 2021 года экспорт газа «Газпрома» в Венгрию увеличился на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Петер Сийярто также проинформировал Алексея Миллера о текущем статусе расширения национальной газотранспортной системы Венгрии.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В 2020 году «Газпром» поставил в Венгрию 8,6 млрд куб. м газа. Это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Управление информации ПАО «Газпром»

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