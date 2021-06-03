С. Рябухин принял участие в работе VII Международного Форума «Неделя Ритейла»

Source: Russia – Council of the Federation

Бизнес сам должен проявлять ответственную позицию и более активно подключаться к работе по противодействию нелегальному рынку, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области принял участие в пленарном заседании Форума по борьбе с нелегальной торговлей на тему «Ответственный бизнес как основа раз­вития легальной торговли» в рамках VII Международного Форума «Неделя Ритейла».

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Выступая на пленарном заседании Форума, Сергей Рябухин затронул вопросы развития легальной торговли подакцизными товарами. Сенатор сообщил, что в Совете Федерации создана и эффективно функционирует рабочая группа по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции. В рамках этой группы активно ведется работа по противодействию нелегальному рынку. Принят ряд законодательных мер. «Это меры регуляторного воздействия. Но сегодня мы выходим на новый уровень и начинаем говорить о том, что бизнес сам должен проявлять ответственную позицию и более активно подключаться к работе по противодействию нелегальному рынку».

Сергей Рябухин принял участие в пленарном заседании Форума по борьбе с нелегальной торговлей на тему «Ответственный бизнес как основа раз­вития легальной торговли» в рамках VII Международного Форума «Неделя Ритейла»

Сергей Рябухин указал, что принятые и реализуемые сегодня меры в сфере регулирования рынка, включая систему маркировки, не могут остановить поток нелегальной продукции в Российскую Федерацию из стран ЕАЭС, ввиду чего требуется принятие дополнительных мер. «В целом хочу отметить, что бизнес нас поддерживает в реализации этих предложений, и мы в дальнейшем будем их прорабатывать более детально».

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