Source: Russia Federal Space

#РКС#Терра Тех#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#Милана Элердова#ДЗЗ03.06.2021 22:35

ТЕРРА ТЕХ и Ярославский госуниверситет договорились о развитии технологий искусственного интеллекта на спутниковых данных

ТЕРРА ТЕХ, дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), и Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова на Петербургском экономическом форуме договорились объединить усилия по разработке и продвижению на рынок высокотехнологичных программных решений на основе данных космической съемки с использованием технологий искусственного интеллекта.

Подписание соглашения призвано усилить компетенции сторон и создать новые заделы в области разработки современных геоинформационных решений с использованием методов глубокого машинного обучения и нейронных сетей. На рынке сегодня востребованы облачные геосервисы, предоставляющие информационно-аналитические продукты на основе данных дистанционного зондирования Земли из космоса как государственным структурам, так и коммерческим потребителям вплоть до физических лиц. Требования потребителей к срокам поставки космических данных и готовой аналитики обуславливают необходимость подключения технологий искусственного интеллекта для автоматизации, увеличения скорости и объема генерируемой информации.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Создание инновационных цифровых решений на основе геоданных — это современная необходимость. В ТЕРРА ТЕХ сегодня создан центр компетенций по обработке спутниковых снимков с использованием технологий искусственного интеллекта, собралась отличная команда специалистов. Для нас технологическое партнерство с университетом — это возможность расширить имеющиеся компетенции, сформировать кадровый и продуктовый задел на будущее. Вместе с нашими партнерами мы будем совершенствовать алгоритмы на основе нейронных сетей и машинного обучения для повышения точности распознавания объектов на данных дистанционного зондирования Земли».

Ректор Ярославского государственного университета Александр Русаков: «Для нас очень важно иметь технологического партнера из числа предприятий Госкорпорации „Роскосмос“. Партнерство с ТЕРРА ТЕХ позволяет нашим сотрудникам и студентам апробировать свои научные разработки в области технологий компьютерного зрения и искусственного интеллекта применительно к реальным, серьезным задачам и внести свой вклад в реализацию значимых федеральных проектов. Задачи распознавания объектов земной поверхности на изображениях востребованы в разных областях, от лесного хозяйства до контроля за состоянием мусорных полигонов. Мы особенно гордимся, что наша общая команда разрабатывает уникальные решения по применению нейросетевых алгоритмов на российских данных космической съемки и рассчитываем, что эта совместная работа принесет пользу не только Ярославскому региону, но и всей стране».

Сегодня подсистемы искусственного интеллекта с использованием нейронных сетей помогают обрабатывать снимки с отечественных и зарубежных спутников дистанционного зондирования Земли. В автоматическом и автоматизированном режиме нейросети проводят оценку лесоизменений, определяют незаконные свалки и карьеры, нарушенные земли, идентифицируют здания и строения и др.

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