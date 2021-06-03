Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#КБХА#Дмитрий Рогозин03.06.2021 15:14

Утвержден план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Роскосмосом и Правительством Воронежской области

Генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным и Губернатором Воронежской области Александром Гусевым утвержден план мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Правительством Воронежской области.

План направлен на реализацию совместных с Правительством проектов в области создания и внедрения передовых технических и технологических решений, разработки высокотехнологичной продукции, развития инновационной деятельности на территории Воронежской области и кадрового потенциала организаций Госкорпорации «Роскосмос».

На территории Воронежской области осуществляет свою деятельность Конструкторское бюро химавтоматики (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») — один из мировых лидеров в создании жидкостных ракетных двигателей, участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

MIL OSI