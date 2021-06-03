Церемония подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Рад видеть всех вас и приветствовать. С некоторыми из присутствующих мы уже с утра ведём некоторые дискуссии, прямо только что закончили. Вижу их в зале уже.

Вчера международный экономический форум в Санкт-Петербурге начал свою работу, сегодня активно идут деловые встречи, на полях форума подписывается ряд важных соглашений. Так, один из ведущих институтов развития – «ВЭБ.РФ», группа ВТБ и компания «Русская платина» планируют финансировать разработку Черногорского платинового месторождения в Красноярском крае. Совокупные инвестиции в этот масштабный проект должны составить 570 миллиардов рублей. При этом будет использован механизм «фабрики проектного финансирования», который позволит снизить рыночные риски. Отмечу, что в рамках такого механизма уже реализуется 16 проектов с общим объёмом инвестиций порядка 1,3 триллиона рублей.

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Успешное развитие регионов и России в целом во многом зависит от современной транспортной инфраструктуры. В этой связи отмечу соглашение о строительстве обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Компания «ДСК «Автобан» и Евразийский банк развития инвестируют в этот проект порядка 120 миллиардов рублей. Его реализация позволит модернизировать важный участок международного маршрута «Европа – Западный Китай».

Ещё одно значимое соглашение подписывается между правительством Тульской области и компанией «Черкизово». Речь идёт о создании мясоперерабатывающего кластера на территории опережающего социально-экономического развития «Ефремов». Общая сумма вложений составит 50 миллиардов рублей.

И конечно, мы активно развиваем в России инфраструктуру туризма и отдыха, в том числе в таком исключительно популярном для наших граждан регионе, как Крым. На полях форума подписывается целый ряд соглашений о реализации проектов на Крымском полуострове. Назову только два из них.

Одно – между правительством Республики Крым и компанией «Семейные курорты» о строительстве нового курортного комплекса, в который будет вложено, во всяком случае планируется, 14 миллиардов рублей. И второе – между правительством Республики Крым и компанией «Агрокомплекс» имени Николая Ивановича Ткачёва о создании тематического парка развлечений и курортно-гостиничного комплекса. Общий объём инвестиций здесь – порядка 16 миллиардов рублей.

Реализация этих проектов обеспечит компаниям и регионам солидные финансовые дивиденды, послужит хорошим стимулом для увеличения объёма выпуска востребованных товаров и услуг, будет создавать современные рабочие места, серьёзно укреплять, модернизировать в регионах производственную, транспортную, туристическую и другую востребованную инфраструктуру. В свою очередь, государство готово оказать подобным проектам необходимую поддержку, в том числе за счёт создания комфортной регуляторной среды.

Рассчитываю, что реализация сегодняшних соглашений станет примером эффективной совместной работы органов власти, государственных и частных компаний.

Уважаемые коллеги и друзья!

Я искренне желаю вам успехов. Давайте перейдём к подписанию документов.

Пожалуйста.

(Церемония подписания.)

В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги!

Конечно, Петербургский международный экономический форум только начал свою работу, и это первые шаги в рамках этого крупного мероприятия. Но уверен, что деловых контактов, переговоров с выходом на подписание документов, при подписании которых мы присутствуем сегодня, будет значительно больше.

Хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому – результаты работы российской экономики в целом, я об этом скажу ещё завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это всё в ходе практической работы в ежедневном режиме. Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались.

Я и завтра ещё об этом скажу, но уже сейчас, при подписании документов сегодня, хочу вас поблагодарить за эту работу и выразить надежду на то, что мы будем не только выходить уверенно из сложной ситуации, в которой оказался весь мир и экономика Российской Федерации. Но, без всяких сомнений, имея в виду тот задел, свидетелями которого мы с вами сегодня являемся, – а вы являетесь непосредственными участниками этого процесса, – мы выйдем на новые рубежи. У меня в этом нет никакого сомнения. И Правительство Российской Федерации делало и будет делать всё для того, чтобы вас поддержать.

Хочу пожелать вам успехов.

Спасибо большое. До завтра!

MIL OSI