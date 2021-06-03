Экспорт российского газа в Словакию по итогам 2020 года достиг исторического максимума

Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 июня 2021, 23:20

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 состоялась рабочая встреча с представителями Словацкой Республики.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, заместитель Председателя Правительства — Министр экономики Рихард Сулик и Министр иностранных дел Иван Корчок обсудили ход и перспективы российско-словацкого сотрудничества в газовой сфере.

Отмечено, что по итогам 2020 года объем поставок газа «Газпрома» в Словакию достиг максимального исторического значения — 8,6 млрд куб. м (на 34,6% больше, чем в 2019 году).

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Словакия является давним и надежным партнером России в области поставок газа. Партнеры Группы «Газпром» в стране — компания SPP, занимающаяся куплей-продажей и распределением газа, и eustream a.s. — оператор газотранспортной сети на территории Словакии, мажоритарным акционером которого является Министерство экономики Словацкой Республики.

Управление информации ПАО «Газпром»

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