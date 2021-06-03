Source: Russia Federal Space

#Роскосмос04.06.2021 00:30

60 лет Сергею Викторовичу Каракаеву

Сегодня, 4 июня 2021 года, исполняется 60 лет военачальнику, специалисту в области создания ракетно-космической техники; генерал-лейтенанту Сергею Викторовичу Каракаеву.

Сергей Викторович окончил Ростовское высшее военное командно-инженерное училище имени Главного маршала артиллерии М.И. Неделина (1983 г.), командный факультет Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского (1994 г.), Северо-Западную академию государственной службы (2004 г., заочно), Военную академию Генерального штаба ВС РФ (2009 г.); к.в.н. (2007 г.).

Последовательно прошел в войсках все командно-штабные должности от инженера группы до командира ракетного соединения: с 1983 года — в Бологовской ракетной дивизии; с 1994 года — в Козельской ракетной дивизии; с 2001 года — начальник 2-го направления 1-го управления Главного Управления Кадров МО РФ; с 2006 года — командующий Владимирской ракетной армией. С 2009 — начальник штаба — первый заместитель командующего РВСН. С 2010 года — командующий Ракетными войсками стратегического назначения.

Член Военного Совета РВСН (2009-2010 гг.). Председатель Военного Совета РВСН (с 2010 г.). Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV ст., «За военные заслуги» и рядом медалей.

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