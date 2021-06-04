Алексей Миллер и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудили работу «Газпрома» в регионе

Source: Gazprom in Russian

Алексей Миллер и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудили ход реализации программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы, а также социальные проекты компании в регионе.Встреча состоялась в рамках ПМЭФ-2021.

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В августе 2020 года «Газпром» и Тульская область подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы. По итогам реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Тульской области.

В рамках программы «Газпром — детям» в области построено два физкультурно-оздоровительных комплекса с универсальными игровыми залами и бассейнами (в г. Щекино и п. Ленинский), специализированный спортивный зал для гимнастики, 117 современных спортивных площадок и Ледовый дворец.

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