А. Яцкин: Законодательное регулирование должно стать драйвером развития отечественной селекции

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ провел выездное совещание в Ростовской области

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел в Ростовской области выездное совещание по вопросам отечественной селекции и семеноводства.

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В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства науки и высшего образования России, научного сообщества, предприятий отрасли, эксперты.

По словам первого вице-спикера СФ, выездные совещания на местах необходимы, чтобы составить представление о реальных проблемах и потребностях селекционной и семеноводческой отрасли на примере конкретного региона.

Требуются неотложные государственные решения, современное правовое регулирование, которое должно привести не к зарегулированности отрасли и созданию новых административных барьеров, а придать импульс ее развитию

Сенатор напомнил, что целью законопроекта о семеноводстве, внесенного Правительством РФ, является создание лучших условий для производства качественного отечественного посевного материала. «Требуются неотложные государственные решения, современное правовое регулирование, которое должно привести не к зарегулированности отрасли и созданию новых административных барьеров, а придать импульс ее развитию».

В ходе совещания прозвучали предложения уделить особое внимание правовому регулированию селекционной отрасли, внедрять механизм роялти для развития отечественной селекции посредством цивилизованной коммерциализации селекционных достижений, в условиях жесткой конкуренции крупных зарубежных игроков оказывать отрасли всестороннюю научную поддержку, предоставлять современную технику и актуальные данные.

Подводя итоги дискуссии, Андрей Яцкин выразил уверенность, что, развернувшаяся вокруг законопроекта о семеноводстве дискуссия поможет достичь его ключевые цели. «Получив запрос непосредственно от представителей отрасли, мы сможем точнее выстроить работу в рамках профильного комитета Совета Федерации, принять в итоге такие законодательные решения, которые станут драйвером развития отечественной селекции, позволят ей выйти на траекторию уверенного роста», — заключил первый вице-спикер СФ.

Участники совещания посетили Аграрный научный центр «Донской» и экспериментальные посевные поля.

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