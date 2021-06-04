Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ПМЭФ#ПМЭФ-2021#GLEX04.06.2021 12:51

Брифинг, посвященный GLEX 2021 на ПМЭФ-2021

С 14 по 18 июня 2021 года в городе Санкт-Петербурге пройдет Международная космическая конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference — GLEX).

Программа GLEX-2021 содержит целый комплекс мероприятий: пленарные сессии, в том числе «высокого» уровня, сессию, посвященную 60-летию полета Ю.А. Гагарина, форум глобального взаимодействия, 12 технических сессий, касающихся пилотируемых космических полетов, исследования объектов Солнечной системы и Вселенной, астрономических и астрофизических исследований.

Конференция состоится в гибридном формате и в ней примут участие представители 59 стран, которые представят 576 докладов (докладов было подано на 30% больше чем в прошлом году). Среди этих стран — Китай, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Франция, Люксембург, Румыния, Чехия и другие.

5 июня 2021 года, 13:30 — 14:10 «GLEX 2021: международное пространство по исследованию космоса»

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Зал H1

Павильон Н

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