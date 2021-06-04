Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал принятый в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев ЛебедевВладимир Альбертовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области прокомментировал принятый Государственной Думой в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части унификации понятийного аппарата.

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Сенатор напомнил, что документ разработан во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания 29 сентября 2020 г. по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

По словам Владимира Лебедева, в законопроекте более детально раскрывается понятие лесного комплекса, определяются понятия «необработанные лесоматериалы» и «обработанные лесоматериалы». Устанавливается, что к продукции глубокой переработки древесины относятся, в том числе пиломатериалы, древесно-стружечные плиты, фанера, прессованная древесина и иные изделия из древесины, а также древесная масса, целлюлоза, бумага, картон и иная продукция переработки древесины. Уточняется порядок использования лесов для создания и эксплуатации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Сенатор отметил, что законопроектом также уточняются правила проведения конкурса по заявлению лица, обладающего объектами лесоперерабатывающей инфраструктуры. Согласно положению законопроекта объекты инфраструктуры должны предназначаться для производства продукции глубокой переработки древесины.

«Мы поддержали этот законопроект, и сейчас готовим поправку, исключающую пиломатериалы из перечня продукции глубокой переработки древесины», — проинформировал парламентарий.

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