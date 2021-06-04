В. Матвиенко: Петербургский форум стал сигналом миру, что Россия выходит из пандемии и возвращается к нормальной жизни

Source: Russia – Council of the Federation

Перед участниками ПМЭФ выступил Президент России В. Путин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга приняла участие в Пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

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Перед участниками мероприятия выступил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что сам факт проведения столь представительного форума – это, безусловно, позитивный знак, ещё одно свидетельство того, что партнёрские связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный, нормальный вид.

«Такие же позитивные тенденции мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времён Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни».

Ключевую роль в быстром восстановлении экономики играет бюджетная политика, отметил глава государства. Он подчеркнул важность совместных действий Правительства РФ и субъектов Федерации. Президент РФ так же предложил ряд дополнительных мер по поддержке экономики и граждан.

Комментируя выступление главы государства, Валентина Матвиенко отметила, что Петербургский форум стал сигналом миру о том, что Россия выходит из пандемии и возвращается к нормальной жизни.

Изложена программа постковидной жизни – по поддержке экономики, улучшению делового и инвестиционного климата, по экономическому и социальному развитию

По словам главы Совета Федерации, очень важно, что Президент РФ посвятил свой доклад внутренней повестке. «Была изложена программа постковидной жизни – по поддержке экономики, улучшению делового и инвестиционного климата, по экономическому и социальному развитию. Сказаны совершенно конкретные вещи, важные для людей, для бизнеса: о том, что не будет увеличиваться налоговая нагрузка, будут сниматься ограничения, предоставляться преференции, создаваться условия для роста инвестиций. Это хороший сигнал и нашим партнерам, зарубежному бизнесу, широко представленному на форуме».

Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

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Президент Российской Федерации Владимир Путин

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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

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Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума

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Валентина Матвиенко подчеркнула последовательность линии Президента на развитие субъектов РФ. «Дана развернутая оценка состояния инвестиционного климата в регионах, их возможностей, потенциала, того, через какие инструменты можно и нужно поддерживать и ускорять экономическое и социальное развитие в каждом субъекте Федерации».

Для этого предложены не только инфраструктурные облигации, но и пакет других инструментов, который уже сформировало Правительство, сказала глава СФ. «Президент сделал акцент на то, что гармоничное развитие каждого субъекта РФ — это ответственность не только региональных команд, но и федерального центра». Среди важных мер спикер СФ отметила продление льготной ипотеки, поддержку рынка труда, обеспечение занятости молодежи.

Россия последовательно реализует национальные цели развития

«Россия последовательно реализует национальные цели развития», — сказала Валентина Матвиенко. Она, в частности, обратила внимание на экологическую тему выступления главы государства. «Прозвучал посыл Президента о необходимости перехода на «зеленые» технологии: те, компании, которые будут развивать «зеленую» экономику, будут иметь серьезные преференции. Нашей страной разработан ряд новых экологических программ. Я уверена, что Россия будет одним из лидеров международной экологической и климатической повестки».

Петербургский международный экономический форум – одно из наиболее масштабных мероприятий с момента начала пандемии. Девиз форума в этом году – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В дискуссиях ПМЭФ очно и в режиме видеоконференции принимают участие главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных объединений, компаний и банков, ведущие эксперты и политики.

В мероприятиях форума участвует представительная делегация Совета Федерации.

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