«Газпром» и OMV продолжают стратегическое сотрудничество

Source: Gazprom in Russian
Релиз
4 июня 2021, 17:30
Сегодня в рамках ПМЭФ-2021 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Председателя Правления OMV AG Райнера Зеле.
Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы стратегического сотрудничества. В частности, внимание было уделено успешной совместной работе по освоению Южно-Русского месторождения, где в 2020 году накопленный объем добычи достиг 300 млрд куб. м газа.
Компании развивают научно-техническое взаимодействие. Ведется реализация соответствующей программы на 2021–2025 годы. Она охватывает такие направления как эффективные технологии бурения и освоения скважин, совершенствование технологий добычи углеводородов, цифровизация, энергосбережение и охрана окружающей среды, исследование перспектив энергетических рынков.
Справка
OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.
В 2018 году в рамках Петербургского международного газового форума «Газпром» и OMV подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.
В октябре 2020 года ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing and Trading GmbH заключили новый долгосрочный контракт на поставки газа на рынок Германии.
Управление информации ПАО «Газпром»
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