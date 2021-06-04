«Газпром» и OMV продолжают стратегическое сотрудничество

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 июня 2021, 17:30

Сегодня в рамках ПМЭФ-2021 состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и Председателя Правления OMV AG Райнера Зеле.

Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы стратегического сотрудничества. В частности, внимание было уделено успешной совместной работе по освоению Южно-Русского месторождения, где в 2020 году накопленный объем добычи достиг 300 млрд куб. м газа.

Компании развивают научно-техническое взаимодействие. Ведется реализация соответствующей программы на 2021–2025 годы. Она охватывает такие направления как эффективные технологии бурения и освоения скважин, совершенствование технологий добычи углеводородов, цифровизация, энергосбережение и охрана окружающей среды, исследование перспектив энергетических рынков.

Справка

OMV AG — главный партнер «Газпрома» в Австрии. Компании взаимодействуют, в частности, в сфере добычи, транспортировки и поставок газа.

В 2018 году в рамках Петербургского международного газового форума «Газпром» и OMV подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

В октябре 2020 года ООО «Газпром экспорт» и OMV Gas Marketing and Trading GmbH заключили новый долгосрочный контракт на поставки газа на рынок Германии.

Управление информации ПАО «Газпром»

«Газпром» в социальных сетях

Последние новости по теме

MIL OSI