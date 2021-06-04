«Газпром» расширяет применение высокотехнологичных решений

Source: Gazprom in Russian

Релиз

4 июня 2021, 15:25

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 подписан ряд документов в области научно-технического сотрудничества.

Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев и Генеральный директор Государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заключили Соглашение о сотрудничестве.

Стороны заинтересованы в создании в России единой системы геотехнического мониторинга опасных производственных объектов. Предполагается, что основу системы составят космические аппараты, создаваемые в рамках программы «Сфера» (реализует Госкорпорация «Роскосмос»). Планируется также задействовать спутники радиолокационного наблюдения, которые будут выпускать на строящемся сборочном производстве космических аппаратов ПАО «Газпром» в Московской области. Система также будет использована для мониторинга ледовой обстановки Северного морского пути, оператором которого является Госкорпорация «Росатом».

В присутствии Алексея Миллера и Заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Борисова заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор АО «Корпорация МИТ» Юрий Соломонов заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон при создании комплексов гидравлического разрыва пласта для реализации текущих и перспективных проектов «Газпрома».

В присутствии Алексея Миллера заместитель Председателя Правления — начальник Департамента ПАО «Газпром» Олег Аксютин и Глава Группы компаний Comita по России и СНГ, Председатель Совета директоров Управляющей компании «Группы компаний Comita» Небойша Янкович подписали Программу научно-технического сотрудничества и партнерства на 2021–2023 годы.

Документ подготовлен в развитие Соглашения о научно-техническом сотрудничестве и партнерстве компаний, заключенного в 2017 году. Программа предусматривает совместное решение научно-технических задач в таких направлениях, как целостность единой системы газоснабжения, энергоэффективность, энергосбережение и охрана окружающей среды, новые сферы использования природного газа, информатизация и автоматизация.

В присутствии Алексея Миллера и Министра энергетики РФ Николая Шульгинова ООО «Газпром межрегионгаз», АО «Газпромбанк» и ПАО «Ростелеком» заключили Соглашение о сотрудничестве в области реализации проектов цифровизации.

Документ предусматривает объединение технологий, ресурсов и компетенций участников соглашения для разработки интеллектуальных автоматизированных систем учета газа, информационно-аналитических решений, систем диспетчеризации и автоматизации производственных процессов. Реализация совместных цифровых проектов, в том числе, сделает более комфортными для потребителей расчеты за газ, поставляемый ООО «Газпром межрегионгаз».

Справка

Петербургский международный экономический форум — 2021 проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» со 2 по 5 июня. Главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Управление информации ПАО «Газпром»

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