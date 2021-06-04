Е. Алтабаева приняла участие в прошедшей в Севастополе Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести

Source: Russia – Council of the Federation

Главная цель мероприятия — объединить города, носящие это почетное звание, в деле патриотического воспитания молодежи, создания турпродуктов патриотической направленности, отметила сенатор.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя в рамках работы в регионе приняла участие во Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести «И тыл был фронтом». Мероприятие было посвящено 80-летию начала Великой Отечественной войны.

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В своем выступлении сенатор отметила, что главная цель сессии — объединить города, носящие звание «Город трудовой доблести», в деле патриотического воспитания молодежи, создания турпродуктов патриотической направленности.

Она напомнила, что Севастополь, прославившийся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны, носит звание города-героя. В этой связи парламентарий отметила важность сотрудничества городов-героев и городов трудовой доблести по всем указанным вопросам.

«Нужно на примерах трудовых подвигов советских людей, в тылу ковавших победу, рассказывать об истории войны», — добавила Екатерина Алтабаева.

В ходе работы сессии около сотни специалистов государственных органов власти, некоммерческих организаций из сферы образования, туризма, краеведения обменялись опытом, обсудили инициативы по внедрению новых форм работы и привлечению молодежи в дело патриотического воспитания.

В мероприятии приняли участие председатель Комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи Елена Цунаева, заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев, председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский, директор Музея героической обороны и освобождения Севастополя Александр Барков, представители Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам.

Екатерина Алтабаева приняла участие в прошедшей в Севастополе Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести

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Екатерина Алтабаева приняла участие в прошедшей в Севастополе Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести

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Екатерина Алтабаева приняла участие в прошедшей в Севастополе Всероссийской историко-стратегической сессии городов трудовой доблести

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Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 г. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Сейчас почетное звание имеют 32 города.

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