Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика04.06.2021 17:30

Космонавты отрабатывают навыки внекорабельной деятельности

В среду, 2 июня 2021 года, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров совершили выход в открытый космос, успешно выполнив все запланированные работы. Продолжительность внекорабельной деятельности составила 7 часов 19 минут. Для обоих космонавтов это был первый выход в открытый космос.

До экспедиции на МКС навыки выполнения подобных операций Олег Новицкий и Петр Дубров отрабатывали под водой — во время испытаний в гидролаборатории Центр подготовки космонавтов. По мнению их коллег, возможность попробовать свои силы и применить знания в условиях, приближенных к реальным — один из самых эффективных элементов подготовки к ВКД.

«Помимо типовых и нештатных ситуаций в гидролаборатории мы отрабатываем конкретные операции, которые предстоит выполнить во время выхода в открытый космос, в том числе, по интеграции модуля „Наука“ в российский сегмент МКС и по введению в строй манипулятора ERA. — рассказал космонавт Роскосмоса Сергей Корсаков. — Это приносит колоссальную пользу, потому что получаешь представление, как в целом все будет происходить, запоминаешь свой маршрут, последовательность действий. Во время выполнения операций вырабатывается еще и мышечная память. Очень хорошо, что у нас снова есть возможность проводить испытания в гидролаборатории».

Внекорабельной деятельностью космонавты занимаются в паре и готовятся к ней тоже вдвоем. На этой неделе напарником Сергея Корсакова был Дмитрий Петелин. Каждое погружение космонавтов длилось в среднем пять часов. Некоторые элементы внекорабельной деятельности можно отработать в условиях кратковременной невесомости при полетах на самолете-лаборатории ИЛ −76 МДК. Но только занятия в гидролаборатории позволяют осуществить весь процесс выполнения той или иной операции.

«Тренировки в самолете, возможно, дают большее представление о невесомости, но здесь мы полностью отрабатываем операции. Изучаем, что предстоит сделать, какой инструмент для этого понадобится, куда будем устанавливать оборудование, какие разъемы придется стыковать. Перед нами модель соответствующего модуля. Все это позволяет в целом представить многочасовую работу в открытом космосе», — пояснил Сергей Корсаков.

Тяжесть скафандра, давление воды, напряженный физический труд и даже болевые ощущения, возникшие от слишком плотно натянутых перчаток, — космонавт признался, что ни один их этих факторов не испортил общего впечатления от работы под водой.

«Для меня это большой праздник на самом деле, потому что такая деятельность контрастирует с нашей повседневной жизнью. Выполняли интересные задачи, — сказал Корсаков. — Здесь очень легко представить себя за работой в открытом космосе и помечтать об этом».

Испытательные работы в гидролаборатории позволяют не только отработать перспективные задачи внекорабельной деятельности, но и поддерживать необходимые космонавтам навыки.

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