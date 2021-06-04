Международная федерация волейбола подтвердила проведение Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году в России

Source: Russia Ministry of Sport

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд в 2022 году будет проходить в России, после признания Всемирным антидопинговым агентством (WADA) того, что отозвать Чемпионат из России или перенести его в другую страну является юридически и практически невозможным.

FIVB предоставила WADA подробный и всеобъемлющий отчёт после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле WADA против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от 17 декабря 2020 года (CAS 2020 / О / 6689 – https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/CAS_Award_6689.pdf).

Президент FIVB Ари Граса:

«FIVB приветствует признание WADA того, что юридически и практически невозможно отозвать Чемпионат мира 2022 по волейболу среди мужских команд из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому масштабному мероприятию, проходящему в нескольких городах. Причины такого решения включают в себя масштаб мероприятия, значительные финансовые вложения и обширную подготовку, которая велась с 2018 года, когда Россия была выбрана местом проведения Чемпионата».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко:

«Вся наша страна рада принимать Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд. Чемпионат пройдёт в 10 городах-организаторах – это рекордная география в истории волейбола – четыре часовых пояса и 5000 километров протяженность между самым восточным и самым западным городами России, принимающими матчи Чемпионата. В рамках подготовки осуществляется строительство и модернизация объектов спорта, развитие инфраструктуры городов, популяризация вида спорта – всё это является важной составляющей наследия Чемпионата мира. 336 лучших волейболистов мира, 500 000 зрителей на трибунах и миллионы болельщиков по всему миру станут частью масштабного события, которое, несомненно, войдёт в мировую спортивную историю».

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко:

«Это важное и взвешенное решение WADA и Международной федерации волейбола. Всероссийская федерация волейбола рада продолжать традиции подготовки крупных международных турниров в России. Во всех десяти городах, которые примут матчи, сложились сильные волейбольные традиции, а многочисленные болельщики находятся в ожидании большого волейбольного праздника. Уверен, что Чемпионат мира по волейболу в России пройдёт на высшем уровне, и мы зададим новые стандарты организации этого престижного международного волейбольного турнира».

Генеральный директор АНО «Оргкомитет волейбол 2022» Роман Станиславов:

«С момента определения России как страны-хозяйки Чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 прошло более двух с половиной лет, мы провели серьёзную работу, сформировали команду, подготовили основные документы, определили ключевые мероприятия по продвижению турнира. В активную работу включены федеральные и региональные ведомства, города-организаторы, волейбольные клубы – для всех, кто вовлечён в подготовку, этот Чемпионат является важным и ответственным мероприятием. Наша задача – сделать лучший Чемпионат мира по волейболу в истории, и мы признательны FIVB и WADA за принятое решение».

FIVB продолжает совместную работу с WADA и всеми вовлечёнными в организацию сторонами, чтобы гарантировать выполнение решения CAS в отношении демонстрации флага, формы, гимна и других государственных атрибутов на спортивных объектах в городах-организаторах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерове, Красноярске и Белгороде как резервном городе.

FIVB, ВФВ и АНО «Оргкомитет волейбол 2022» придерживаются подхода абсолютной нетерпимости к допингу и всегда будут полностью привержены защите чистых спортсменов и чистого спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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