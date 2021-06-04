Минспорт России и Госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» объединяют усилия для создания спортивных объектов

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта Российской Федерации и Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Документ подписали первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров и председатель ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

Основная цель сотрудничества – создание условий для повышения уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за счёт привлечения частных инвестиций в развитие объектов спорта.

«Минспорт России положительно оценивает первые результаты реализуемой совместно с ВЭБ.РФ пилотной программы поддержки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в подготовке и запуске ГЧП проектов в сфере физической культуры и спорта, – отметил Азат Кадыров. – Дальнейшее взаимодействие Министерства с корпорацией будет направлено на решение проблемы отсутствия на региональном уровне необходимого уровня компетенций по структурированию ГЧП проектов, облегчение прохождения предпроектной стадии как для публичной стороны, так и для инвестора, а также сокращение сроков реализации таких проектов».

«ВЭБ.РФ готов оказать экспертную и консультационную поддержку Минспорту России в подготовке экспертизе проектов и конкурсной документации, – заявила Светлана Ячевская. – Отрасль спорта является одним из самых популярных направлений для применения механизмов ГЧП в регионах. Реализация пилотной программы позволит в дальнейшем ВЭБ.РФ выступить агентом Минспорта России в части структурирования проектов и развития ГЧП в сфере спорта. Уже определены 12 пилотных субъектов, начинаем работу по реализации проектов в сфере физической культуры и спорта».

Внедряемый подход позволит обеспечить подбор оптимальных параметров проектов по созданию физкультурно-оздоровительных комплексов, центров для массового спорта, футбольных манежей, катков с искусственным льдом на территории российских регионов, а также повысить эффективность управления объектами и обеспечить предоставление качественных и доступных услуг в сфере физической культуры и спорта.

Пресс-служба Минспорта России

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