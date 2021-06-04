Минспорт России и Российский союз промышленников и предпринимателей подписали Соглашение о развитии корпоративного спорта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин подписали Соглашение о сотрудничестве в целях развития корпоративного спорта в России.

Соглашение предусматривает взаимодействие Минспорта России и РСПП в реализации положений Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года и включённых в неё мероприятий по вовлечению работающего населения страны в активные занятия спортом. В числе основных задач: определение приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на предприятиях промышленного комплекса, формирование системы мотивации работников к здоровому образу жизни, разработка мер стимулирования работодателей по организации занятий спортом для сотрудников, развитие спортивной инфраструктуры.

«В ноябре прошлого года Правительством была утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, целевой параметр которой – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70%. Уверен, наша планомерная работа с РСПП по продвижению корпоративного спорта и вовлечению работников предприятий в здоровый образ жизни будет большим подспорьем для достижения этой важной цели. Совместно с РСПП мы продолжим выработку эффективных механизмов поддержки корпоративного спорта и поиск взаимовыгодных форматов партнёрства, в том числе для снижения нагрузки на государственный бюджет в данной сфере», – отметил Олег Матыцин.

«Сегодня мы скрепили Соглашением о сотрудничестве стратегическое взаимодействие Минспорта России и РСПП по вопросам развития корпоративного спорта в России. На данный момент мы уже провели плодотворную работу по привлечению бизнеса к реализации планов Минспорта по возведению спортивных объектов, системной поддержке инвестиций в спорт в части работающих механизмов ГЧП, а также по совершенствованию условий для спонсорской деятельности. Уверен, что основная роль и нагрузка в развитии корпоративного спорта должна быть отдана крупному бизнесу, и РСПП готов продолжать тесное сотрудничество с Министерством в части создания соответствующей нормативной базы», – сказал Александр Шохин.

Пресс-служба Минспорта России

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