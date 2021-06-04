Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#наука#Космодромы#Байконур04.06.2021 21:45

На Байконуре космонавтов ознакомили с устройством модуля «Наука»

Космонавты Роскосмоса и представители Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина завершают визит на Байконур, основной целью которого было изучение модуля «Наука». Новый аппарат готовят к запуску на орбиту, а космонавтов — к выполнению задач, связанных с его эксплуатацией.

Некоторые представители Отряда космонавтов уже имели возможность ознакомиться с этим изделием непосредственно на Байконуре. Например, у Олега Новицкого и Петра Дуброва был ряд плановых занятий на модуле «Наука» осенью 2020 года, а весной 2021 вместе со своим коллегой Марком Ванде Хаем уже в качестве основного экипажа МКС-65 они осмотрели рабочие зоны модуля, которые предстоит посетить во время выхода в открытый космос. Тогда же аналогичное занятие провели и для их дублеров.

«На этот раз перед нами стояла задача вывезти на Байконур максимально возможное количество космонавтов и привлечь их к оценке изделия с точки зрения безопасности, удобства нахождения в нем. Они участвуют в проведении, так называемой, эргономической экспертизы. Это обычная практика», — пояснил заместитель 11 отдела ЦПК Андрей Симонов.

В состав делегации вошли десять представителей Отряда космонавтов Роскосмоса, двое их которых — Александр Скворцов и Сергей Прокопьев — уже совершали космические полеты. Для космонавтов, зачисленных в Отряд в 2018 году, это первый визит на Байконур.

«На этапе общекосмической подготовки они получили достаточно поверхностное представление о конструкции и компоновке изделия. Здесь для них организовали теоретические занятия целенаправленно по модулю „Наука“. То есть на площадку, где он установлен, ребята выехали уже с более четким пониманием, что находится снаружи и внутри аппарата», — сказал Андрей Симонов.

По словам специалиста ЦПК, инженеры и конструкторы прислушиваются не только к опытным космонавтам, всегда важен свежий взгляд на изделие. Предложения, поступившие в ходе осмотра модуля «Наука», будет учтены и реализованы при наличии технической возможности. Визит представителей Отряда космонавтов и ЦПК на Байконур завершается 4 июня 2021 года, на космодроме они пробыли чуть меньше недели.

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