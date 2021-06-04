Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#НПО Лавочкина#Космодромы#Восточный#Луна-2504.06.2021 03:28

На Восточный прибыл заправочный макет аппарата «Луна-25»

Заправочный макет космического аппарата «Луна-25» производства Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прибыл в аэропорт Игнатьево города Благовещенска. Далее груз специальным транспортом был доставлен на космодром Восточный.

Специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) приняли макет для проведения комплексных испытаний на заправочно-нейтрализационной станции космодрома Восточный.

Космический проект «Луна-25» создаётся с использованием последних достижений в области космического приборостроения и с учётом опыта предыдущих лунных экспедиций НПО Лавочкина. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований Южного полюса Луны.

Реализация космической экспедиции «Луна-25» является важным шагом в освоении космического пространства, она позволит подняться на качественно новый уровень в исследованиях Луны и под другим углом взглянуть на перспективы освоения планет Солнечной системы, понять механизмы зарождения планет, появления воды и, следовательно, жизни на Земле.

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