Н. Журавлев: Важно создавать максимально благоприятные условия для компаний, инвестирующих в развитие производства внутри страны

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступил на дискуссионной площадке ПМЭФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области выступил на дискуссионной площадке «Деофшоризация. Борьба с оттоком капитала и повышение инвестиционной привлекательности России» на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

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Для деофшоризации уже многое сделано, считает сенатор: проведена амнистия капитала, усовершенствовано налогообложение контролируемых иностранных компаний, создано законодательство о специальных административных районах (САР).

Николай Журавлев поддержал работу Правительства РФ по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения. «В то же время, важно не забывать об отечественных предпринимателях в случае непредвиденных ситуаций, подумать о переходных периодах в случае денонсации», — отметил он.

Важно не забывать об отечественных предпринимателях в случае непредвиденных ситуаций, подумать о переходных периодах в случае денонсации

Вице-спикер СФ в своем докладе заострил внимание на вопросе противодействия оттоку капитала из страны. «Принципиально важно создавать максимально благоприятные условия для компаний, инвестирующих в развитие производства внутри страны. На это обращала внимание Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и мы поддерживаем такой подход», — подчеркнул зампред парламентарий.

Он остановился на законодательстве о специальных административных районах, которое позволяет быстро и комфортно перевести иностранные юридические лица в Россию. «Нашей задачей остается повышение привлекательности и конкурентоспособности отечественных САРов. Мы принимаем участие в работе над законопроектом, совершенствующим налоговое законодательство в этом направлении», — отметил Николай Журавлев.

Сенатор затронул темы валютного регулирования и валютного контроля, налогообложения в условиях цифровизации, дополнительных стимулов для возвращения капитала.

Отдельно он остановился на вопросе улучшения инвестиционного климата в стране. «Важный фактор, обеспечивающий сокращение оттока капитала – это улучшение инвестиционного климата, повышение заинтересованности компаний вкладывать в российскую экономику. Президентом поставлена амбициозная задача по обеспечению существенного реального роста инвестиций в основной капитал в ближайшие 10 лет», — сказал Николай Журавлев.

В частности, для решения поставленной задачи вице-спикер СФ отметил роль соглашения о защите и поощрении капиталовложений. По его словам, палата регионов вместе с Правительством ведет работу по дальнейшему совершенствованию базового закона о СЗПК. «Совсем недавно был разработан законопроект, который предусматривает: снижение порога капиталовложений, расширение перечня затрат, оптимизацию процессов заключения, исполнения и сопровождения СЗПК. Особо отмечу новации налогового законодательства, которые позволят участнику СЗПК использовать налоговый вычет по прямым налогам», — подчеркнул Николай Журавлев.

Участие в обсуждении на дискуссионной площадке «Деофшоризация. Борьба с оттоком капитала и повышение инвестиционной привлекательности России» также приняли руководитель Департамента налогового и юридического консультирования крупной консалтинговой компании Михаил Орлов, заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов, первый заместитель председателя Комитета по налоговой политике Российского союза промышленников и предпринимателей Павел Коломенский и другие эксперты.

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