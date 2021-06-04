Олег Матыцин запустил обратный отсчёт до старта Первенства мира по борьбе среди юниоров, которое состоится в Уфе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров запустили обратный отсчёт 70 дней до старта Первенства мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое пройдёт в Уфе с 11 по 23 августа 2021 года.

При помощи телемоста на связь с Санкт-Петербургом вышли спортсмены и организаторы финальных соревнований по спортивной борьбе V летней Спартакиады молодёжи России, которые проходят в Уфе.

Олег Матыцин поприветствовал участников Спартакиады и пожелал им, чтобы спорт всегда была неотъемлемой частью их жизни. «Уверен, Первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров, которое через 70 дней состоится в Уфе, привлечёт внимание всего мирового борцовского сообщества, а соревнования будут организованы на самом высоком уровне», – отметил Министр.

«Завоевать право проведения мирового Первенства среди юниоров мы смогли благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы ждём представителей десятков государств. Это будет красивое, большое, яркое событие».

Честь запустить таймер обратного отсчёта выпала призёру Первенства Европы-2021 по греко-римской и вольной борьбе Илье Кандалину и почётному вице-президенту Федерации спортивной борьбы Башкортостана, заслуженному тренеру России Венеру Гайнуллину.

В церемонии также приняли участие трёхкратный олимпийский чемпион, сенатор Александр Карелин, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, и.о. директора Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов.

В Первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе примут участие более 1500 спортсменов из 65 стран и около 150 почётных гостей. Спортсмены будут состязаться в олимпийских и неолимпийских видах борьбы. Ключевой площадкой соревнований станет универсальный спортивный комплекс «Уфа-Арена».

Фото: пресс-служба главы Республики Башкортостан

Пресс-служба Минспорта России

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