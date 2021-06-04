Олег Матыцин посетил стенд Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре на ПМЭФ

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 июня, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил стенд Чемпионата мира по футболу FIFA 2022 года в Катаре, представленный на Петербургском международном экономическом форуме, и пообщался с представителями Оргкомитета турнира.

Олег Матыцин отметил востребованность российского опыта при подготовке и проведении ЧМ-2022 в Катаре и выразил надежду на продолжение продуктивного сотрудничества в сфере спорта между двумя странами.

«Мы видим большие усилия и профессионализм команды Оргкомитета ЧМ-2022 и их готовность к сотрудничеству и обмену опытом, – сказал Министр. – Уверен, что Чемпионат мира будет организован прекрасно, это будет праздник с катарской спецификой, так как FIFA стремится проводить турнир в самых разных частях света. Знаю, что стадионы после ЧМ-2022 будут частично трансформированы в социальные объекты – это наследие, очень важная часть любого глобального спортивного события».

Старший советник генерального секретаря Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Муштак Ал-Вали и исполнительный директор по коммуникациям Фатма Аль-Наими рассказали Олегу Матыцину о прогрессе в подготовке к Чемпионату мира и концепции наследия турнира, которая предполагает активное использование стадионов и всей инфраструктуры после ЧМ-2022. Представители Оргкомитета показали макеты всех стадионов ЧМ-2022, представленные на стенде, отметили, что строительство спортивной инфраструктуры завершено уже на 95%, и пригласили Министра, а также всех российских болельщиков в Катар на праздник футбола в 2022 году.

Чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года – это будет первый подобный турнир, который проводится на Ближнем Востоке.

Пресс-служба Минспорта России

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