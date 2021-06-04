Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 4 июня, на Петербургском международном экономическом форуме Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в презентации и дискуссии «Национальные проекты – лучшие социальные практики реализации». Мероприятие было организовано АНО «Национальные приоритеты». В обсуждении также приняла участие олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Светлана Журова.

«Пандемия ещё раз показала, что спорт является уникальным средством и восстановления, и противодействия любым негативным последствиям вируса, – отметил Олег Матыцин. – Мы реализуем проект «Спорт – норма жизни», как часть национального проекта «Демография». Понимаем, что без тесного взаимодействия с обществом, Министерствами просвещения и здравоохранения, регионами, федерациями, некоммерческими организациями невозможно реально достичь результатов этих проектов. В этом году мы провели конкурс спортивных проектов «Ты в игре!», чтобы выделить лучшие практики среди спортивного сообщества. Мы увидели, насколько велик интерес людей к занятиям спортом. Ведь спорт – это не только победы в соревнованиях, но и сфера общения».

Конкурс «Ты в игре!» проводился с целью выявить и поддержать креативные спортивные проекты, направленные на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни, привлечение максимального количества россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Конкурс объединил спортивных энтузиастов со всех регионов страны, было подано 2608 заявок. Финалистами конкурса стали 10 проектов. Победителем был признан проект «Детская следж-хоккейная лига» (Москва). Анастасия и Игорь Барадачевы получили 1 млн рублей на развитие своего проекта.

Олег Матыцин также подчеркнул, что Министерство спорта обращает большое внимание на поддержку некоммерческих организаций: «Министерство предоставляет гранты некоммерческим организациям. В этом году их получили уже 26 организаций на сумму более 166 млн рублей. Мы видим, что это увлечённые люди – их десятки тысяч. Они стали активными участниками спортивной жизни и активно несут здоровую энергию в регионы, семьи».

Конкурс на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года. В 2020 году победителями конкурса стали 25 некоммерческих организаций, общая сумма субсидии составила 185 млн рублей, число регулярно занимающихся спортом в рамках проектов НКО, получивших финансовую поддержку Минспорта России, достигло 342 360 человек. В 2021 году победителями конкурса стали 26 некоммерческих организаций, общая сумма субсидии составила 166 млн 500 тысяч рублей.

«Отмечу, что именно семейному спорту и вовлечению в спорт детей посвящена часть проектов. Это очень важное направление работы Министерства. Ребёнок живет в семье, и ответственность родителей за воспитание человека, а не её перекладывание на тренера или преподавателя – тоже очень важный социальный аспект. Считаю, это должно звучать и в СМИ, и из уст наших послов спорта», – добавил Министр.

Светлана Журова, рассказала, что её воодушевляет большое количество энтузиастов в России, которые занимаются популяризацией спорта и участвуют в социальных проектах.

«У государства и Министерства спорта очень серьёзная задача – она отражена в Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Общественным организациям, которые получают гранты, проще воплощать в жизнь необычные и интересные проекты, – сказала олимпийская чемпионка. – Конкурсы среди общественных проектов всегда очень интересные. Мы видим, что у людей множество идей и опыта, которыми они хотят поделиться. Массовый спорт не должен быть обязанностью. Мы уходим сейчас от этого в общественные проекты, которые более востребованы людьми. Каждый может в таких проектах найти что-то, что подходит в спорте именно ему».

Светлана Журова рассказала о своём социальном проекте, который она реализовывает в Ленинградской области: «Я сделала свой проект – «Чемпион среди нас». Дети просто прыгают на скакалке, считают количество прыжков, присылают нам видео. Они очень воодушевились этим проектом. Видите, такие простые упражнения тоже становятся проектом и привлекают детей к занятиям спортом».

Фото: Михаил Киреев / Росконгресс

Пресс-служба Минспорта России

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