Павел Сниккарс провёл встречу с главой дивизиона «Европа» Группы Enel Симоне Мори 

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 4 июня. – Павел Сниккарс в рамках Петербургского международного экономического форума обсудил с главой дивизиона «Европа» Группы Enel Симоне Мори работу компании в России и перспективы развития сотрудничества.

«Мы приветствуем всех инвесторов на российском рынке электроэнергетики и поддерживаем реализацию инвестиционных проектов в том числе иностранными компаниями. Помимо традиционной генерации, Enel активно работает в России сегменте ВИЭ, рассчитываем и в дальнейшем на продуктивное сотрудничество», – сказал Павел Сниккарс.

Входящее в Группу Enel ПАО «Энел Россия» работает на российском рынке с 2004 года: компании принадлежат активы в области традиционной энергетики, также она работает в сегменте возобновляемых источников энергии. Компания реализует проекты в рамках программы развития «зелёной» энергетики в России.

Также, в ходе переговоров были затронуты темы приоритетов компании в области реализации задач климатической политики, а также планы по участию в проектах водородной энергетики.

31.05.2021

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и электротранспорт».

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