Павел Сорокин: «Мы должны создать систему, в которой каждая компания смогла бы стать эффективнее на мировом рынке»

Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 4 июня. – Разработка закона об использовании промышленных данных может сэкономить нефтегазовому сектору до 15-20% годовых инвестиций отраслевых компаний в России, которые оцениваются в 3 трлн рублей. Об этом сообщил Павел Сорокин в выступлении на сессии «Большие данные и цифровые платформы для синергии отраслей производства» в рамках Петербургского международного экономического форума.«Мы считаем, что благодаря созданию единой платформы, сектор ТЭК может на две трети сократить издержки во взаимодействии между компаниями. Это около 15-20% годовых инвестиций. Учитывая, что капитальные и операционные расходы в нефтегазе в год достигают 3 трлн рублей – эффект колоссальный, гигантский прирост дополнительного денежного потока для сектора. Кроме того, это помогло бы существенно повысить объём добычи нефти до 2030 года – дополнительно на треть от текущего, это 150 млн тонн добычи», – сказал Павел Сорокин.

Благодаря разработке и принятию закона о промышленных данных, компании ТЭК смогут начать беспрепятственный обмен данными без опаски, что их могут использовать ненадлежащим образом. Кроме того, промышленные данные получат соответствующую верификацию, пояснил Павел Сорокин. К настоящему моменту основные технические моменты закона находятся в активной стадии обсуждения с компаниями-лидерами ТЭК, в частности, с «Газпром нефтью», «Роснефтью», «Росатомом», «Россетями», а также сМинцифры.«Уже разработана концепция и подготовлен первый черновой вариант закона, далее мы приступим к работе над нормативной базой. Одна из главных задач сегодня – сделать промышленные данные доступными для внедрения. Существенная проблема заключается в разрозненности компаний в секторе ТЭК, боязни выстраивать кооперацию с партнёрами на внутреннем рынке. Приведу пример: если не было бы закона о личных данных, то многих сервисов не случилось бы. Данные – это основа будущего. Развитие каждой из отраслей основано на работе с данными, искусственным интеллектом. Поэтому мы должны создать такую систему, в которой каждая компания смогла бы за счет партнёра стать эффективнее, в том числе на мировом рынке», – прокомментировал заместитель Министра.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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